Rio Claro vence na volta à elite do Campeonato Paulista

RIO CLARO - O Rio Claro estreou com vitória em seu retorno à elite do Campeonato Paulista. Em um jogo bastante corrido para um início de temporada, o time rio-clarense superou o Atlético Sorocaba por 1 a 0, na noite deste sábado, no Estádio Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro.

Com esta importante vitória, o time da casa larga na frente por uma das duas vagas no Grupo D. Após os jogos deste sábado, o clube soma três pontos, assim como o Palmeiras, que fez 2 a 1 no Linense, de virada. Por outro lado, os sorocabanos iniciam mal no Grupo A, que ainda conta com São Paulo, Comercial, Penapolense e Linense.

O Rio Claro aproveitou um dos inúmeros erros defensivos cometidos pelo adversário para marcar o gol da vitória aos 33 minutos do primeiro tempo. Após bela triangulação, o volante Boquita cruzou rasteiro da direita e o meia Rafael Costa se antecipou ao goleiro Deola para marcar.

No segundo tempo, o time da casa só se defendeu, enquanto o Atlético Sorocaba mostrou muita fragilidade técnica, principalmente na parte ofensiva, sem nenhum poder de infiltração e de finalização.

Na próxima terça-feira, às 19h30, o Rio Claro já volta a campo para enfrentar o Linense, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. Já o Atlético Sorocaba encara o Oeste, na quarta-feira, às 17 horas, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

RIO CLARO 1 X 0 ATLÉTICO SOROCABA

RIO CLARO - Cléber Alves; Henrique Choco, Marllon, Marcos Vinícius e Anderson Luís; Rodrigo Celeste, Samuel, Rafael Costa (Patrik Silva) e Léo Costa; Thiago Cristian (André Luiz) e Alex Afonso (Robinho). Técnico: Fahel Júnior.

ATLÉTICO SOROCABA - Deola; Fabinho Capixaba, Montoya, Fabão e Alan; Fernando (Chico), Boquita, Douglas Packer (Tiago Chulapa) e Alex Wilian; Alex Reinaldo (Danilo) e Ewerton. Técnico: Ivan Baitello.

ÁRBITRO - Antonio Rogério Batista do Prado.

CARTÕES AMARELOS - Samuel (Rio Claro); Montoya e Fernando (Atlético Sorocaba).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Augusto Schimidt, em Rio Claro (SP).