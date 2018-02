Rio Claro vence primeira partida na Série A-1 no Paulistão Apesar da ansiedade na estréia do Campeonato Paulista da Série A-1, o caçula Rio Claro conseguiu vencer o América por 1 a 0 pela primeira rodada. O jogo aconteceu no Estádio Augusto Schmith Filho, em Rio Claro, nesta quarta-feira. O autor do gol isolado foi Vieira, de pênalti, aos 19 minutos do segundo tempo. O duelo entre o novato Rio Claro e o experiente América começou nervoso, com muita marcação e poucas chances de gol. Com o apoio da pequena, mas entusiasmada torcida, o time da casa voltou melhor para a segunda etapa. A defesa americana resistiu até os 19 minutos. Luciano entrou sozinho na área e foi derrubado pelo goleiro André Zuba, que acabou expulso pelo juiz Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. A penalidade foi convertida por Vieira. Na próxima rodada, o Rio Claro vai até Campinas para encarar a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli. Já o América recebe o Sertãozinho, em São José do Rio Preto. Ficha técnica: Rio Claro 1 x 0 América Rio Claro - Luis Henrique; Gerson (Vagnão), Daniel Rossi e Andrei; Baiano, Vieira, Vagner (Douglas Peruíbe), Adãozinho e Renan; Luciano e Vidinha (Laécio). Técnico: Paulo Roberto. América - André Zuba; Jamur, Eduardo Luiz, Frede e Luis Henrique; Beto, Junior, Mário André e Denis (Doriva); Pedro Henrique e Jales (Adson). Técnico: Márcio Bittencourt. Gol - Vieira, aos 19 minutos do segundo tempo. Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Renda - R$ 51.350,00. Público - 2.945 pagantes. Cartões amarelos - Vagnão, Daniel Rossi, Renan; Luis Henrique. Cartão vermelho- André Zuba. Local - Estádio Augusto Schmith Filho, em Rio Claro (SP).