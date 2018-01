Rio Claro vira líder na Série A3 Abrindo a sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A3, Terceira Divisão, o Rio Claro surpreendeu o Palmeiras B, no Parque Antártica, agora à tarde, vencendo por 2 a 1. A vitória colocou o time rioclarense na liderança provisória do Grupo 2, agora com 10 pontos ao lado do Guaratinguetá. O Palmeiras soma sete, em quinto lugar. A vitória do Rio Claro foi de virada. Diego Souza abriu o placar para o Palmeiras aos 11 minutos, mas o time visitante virou com gols de Alemão aos 23 e aos 45 minutos ainda do primeiro tempo. A rodada terá um clássico regional que nunca foi disputado. Taubaté e Guaratinguetá, dois times que representam cidades do Vale do Paraíba, jogam às 20 horas, em Taubaté pela primeira vez. O vencedor poderá assumir a liderança isolada do Grupo 2, posição ocupada pelo próprio Guará junto com o Rio Claro. Este jogo será mostrado ao vivo pela Rede Vida de Televisão. Osasco e Independente se enfrentarão no estádio José Liberati, em Osasco, às 16 horas. O Araçatuba, jogando no estádio Ademar de Barros, pegará a Internacional de Bebedouro, às 20h30. Em Barretos, o dono da casa enfrentará o Noroeste, às 20h30, no estádi o Antônio Gomes Martins. O Paraguaçuense receberá o XV de Jaú, às 20h30, no Estádio Municipal Carlos Affini, em Paraguaçu Paulista. O estádio Frederico Dalmazo receberá a partida entre Sertãozinho e Jaboticabal, às 20h30, em Sertãozinho. No estádio Barão da Serra Negra, pela primeira vez no ano, o XV de Piracicaba receberá a Ferroviária, às 20h30. Classificação - Grupo 1 - 1) Araçatuba e Sertãozinho 11 pontos; 3) Jaboticabal 10; 4) Barretos 7; 5) Noroeste 6; 6) Internacional 5; 7) XV de Jaú 4; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Guaratinguetá e Rio Claro 10 pontos; 3) Taubaté 9; 4) Independente 8; 5) Palmeiras B 7; 6) XV de Piracicaba e Ferroviária 5; 8) Osasco 2 pontos.