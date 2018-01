Rio Claro vira sobre o Paulista e permanece na Série A-1 O Paulista não fez sua parte na noite desta quarta-feira e perdeu para o Rio Claro por 3 a 2, no Estádio Jaime Cintra, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista. O time de Jundiaí, que começou a rodada com chance de classificação às semifinais, ficou com 32 pontos e em sexto lugar, posição, que lhe garante a disputa pelo título do interior. Melhor para o Rio Claro, que em seu primeiro ano na elite sofreu bastante, mas se manteve na Série A-1, com 22 pontos, em 12.º lugar. O adversário do Paulista na disputa pelo título do interior será o Guaratinguetá, com o primeiro jogo disputado no Vale do Paraíba, no próximo domingo e a partida decisiva em Jundiaí, no dia 22 de abril. O primeiro gol do Paulista saiu aos nove minutos, com Fábio Vidal, que aproveitou rebote do goleiro e completou. No início do segundo tempo, aos cinco minutos, Marcos Denner aumentou a vantagem após contra-ataque. A partir daí só o Rio Claro atacava, e marcou três vezes, com Luciano, Carlinhos e Chumbinho: 3 a 2. PAULISTA 2 x 3 RIO CLARO Paulista - Victor; Rodolfo, Dema, Rever e Fábio Vidal; Rever, Marcelo Oliveira (Marco Aurélio), Fernando Diniz (Marcos Vinícius) e Rodrigo Fabri; Gilsinho (Victor Santana) e Marcos Denner. Técnico: Vágner Mancini. Rio Claro - Luís Henrique; Eric, Wagnão, Edílson (Anderson Carvalho) e Alex Cazumba; Douglas Peruíbe, Daniel Rossi (Carlinhos), Vagner e Chumbinho; Luciano e Mirandinha (Élton Calé). Técnico: Paulo Cezar Catanoce. Gols - Fábio Vidal, aos 23 minutos do primeiro tempo; Marcos Denner, aos 5, Luciano, aos 9, Carlinhos, aos 39 e Chumbinho, aos 44 minutos do segundo tempo. Árbitro - Kléber José de Melo. Cartões amarelos - Daniel Rossi, Marcelo Oliveira, Luís Henrique, Rever, Rodolfo, Thiago Mathias, Douglas Peruíbe, Fábio Vidal e Marco Aurélio. Cartões vermelhos - Dema e Marco Aurélio. Renda - R$ 14.654,00. Público - 1.403 pagantes. Local - Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí.