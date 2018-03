Rio: dificuldades em cumprir estatuto O Estatuto de Defesa do Torcedor obriga clubes e entidades a adequar seus estádios de acordo com as novas leis. Há quatro locais no Rio em condições de receber jogos do Campeonato Brasileiro: Maracanã, São Januário, Caio Martins e Edson Passos, onde está localizado o estádio do América. Nenhum deles, porém, cumpriu todas as exigências do Estatuto. O Vasco, por exemplo, admitiu que precisa reformar quase tudo em São Januário. E procura parceiros para a instalação de câmeras de vídeo. Este problema não diz respeito ao Maracanã, bem próximo de atender as determinações da legislação esportiva. No local, já existem catracas eletrônicas, o número de médicos e enfermeiros em dias de jogo é satisfatório e há pontos diversos de venda de ingressos quando há alguma partida programada para o estádio. "Em 90 dias estará tudo certo; estamos trabalhando desde fevereiro e a Superintendência dos Desportos do Estado do Rio (Suderj) vai arcar com todos os custos", disse o presidente do órgão, Francisco de Carvalho. Já o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, deixou claro que o clube não tem dinheiro para começar as mudanças em Caio Martins e está em busca de recursos. Segundo o dirigente, a recente reforma melhorou bastante o estádio, com a construção de novos banheiros, a numeração de cadeiras especiais e a instalação de detector de metais e catracas eletrônicas. Mas faltam outras medidas. O clube ainda não colocou câmeras no estádio e precisa resolver a questão dos recibos na compra dos ingressos. Outro problema envolve o estacionamento. Para equacioná-lo, Bebeto está tentanto ampliar o convênio que o Botafogo tem com um shopping de Niterói. Ele deixou escapar que o clube será obrigado a atuar no Maracanã se não conseguir adequar o Caio Martins. A falta de dinheiro também atinge o América, especialmente quando se fala da obrigatoriedade de instalação de câmeras. "Vamos precisar de apoio da iniciativa privada ou de alguma instância do governo para realizar as mudanças", disse o diretor de Marketing do clube, Wilton Tabuada. No Vasco, o presidente Eurico Miranda se reuniu com sua diretoria, na noite de quinta-feira, e já iniciou as mudanças. A primeira medida será a padronização dos ingressos: o torcedor usa o bilhete e fica com ele como recibo. Na partida deste sábado contra a Ponte Preta, o novo esquema não será utilizado porque não houve tempo hábil para a modificação dos ingressos. Os pontos de venda também estão sendo estudados. As cadeiras de São Januário serão numeradas e depois, os assentos da arquibancada. De acordo com a diretoria, o número de ambulâncias no estádio é até superior ao exigido pelo estatuto, os banheiros são limpos e a segurança local antende às novas leis. O único ponto que deve demorar mais tempo para ser resolvido é o da compra das câmeras de vigilância, por causa do alto custo. O clube estuda propostas de diversas empresas do ramo para instalá-las.