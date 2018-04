Rio exibe festival de cinema voltado exclusivamente ao futebol

RIO - Apontado como o único festival de cinema da América Latina dedicado exclusivamente ao futebol, a 4ª edição do Cinefoot começa na quarta-feira, 23, no Rio. A abertura do evento contará com a exibição do curta "Geral" - que traz imagens do último Fla-Flu do Maracanã captadas naquele já extinto setor - e do longa francês "Os Rebeldes do Futebol", ainda inédito no Brasil e que tem Eric Cantona como figura central do documentário.

Com programação até o dia 28, o tema desta edição do festival é "Futebol é mais que um jogo". A ideia, segundo os organizadores, é promover uma reflexão em torno da cultura e da importância do futebol fora dos gramados.

O Cinefoot contará com duas mostras competitivas de cinemas. Para a competição de longas-metragem foram selecionadas 11 filmes, sendo 4 brasileiros e 7 internacionais, contando com representantes da França, Itália, Sérvia, Argentina, Suécia e Estados Unidos. Já a mostra competitiva de curtas terá a exibição de 11 filmes brasileiros e oito de fora do País, com produções da Alemanha, Espanha, Suíça, Portugal, Polônia e Argentina.

Além da exibição de filmes, o evento prestará uma série de homenagens a ex-jogadores, dentre os quais Sócrates, um dos personagens do documentário francês que será exibido na abertura do festival.

O Cinefoot tem entrada franca.