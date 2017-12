Rio Ferdinand: 8 meses de suspensão O zagueiro Rio Ferdinand, do Manchester United e da seleção da Inglaterra, foi punido nesta sexta-feira pela Federação Inglesa de Futebol, a 8 meses de suspensão por ter faltado a um exame de controle de doping. Com a decisão, o jogador estará impedido de disputar o restante da temporada e ficará fora até mesmo da Eurocopa-2004. Além de suspensão, o jogador terá de pagar multa de 71,5 mil euros. Ferdinand foi julgado porque no dia 23 de setembro, deixou de comparecer a um exame de doping oficial, realizado no Centro de Treinamento do Manchester. Desta forma, ele violou o artigo E-26 do regulamento antidopagem que fala sobre "a ausência ou negativa de um jogador a um exame de controle antidopagem reclamado por uma entidade oficial". O zagueiro poderá apelar da sanção que entrará em vigor no próximo 12 de janeiro.