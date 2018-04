Rio Ferdinand renova com Manchester United por um ano

MANCHESTER - O zagueiro Rio Ferdinand acertou nesta quinta-feira a renovação do seu contrato com o Manchester United por mais um ano e, assim, vai disputar a sua 12ª temporada clube do Old Trafford. O anúncio da assinatura de um novo vínculo vem uma semana depois do jogador, de 34 anos, decidir não atuar mais pela seleção inglesa, sob a justificativa de que desejava se concentrar em sua carreira no clube.

Ferdinand disputou 432 partidas pelo Manchester United desde a sua estreia em 2002 e conquistou o sexto título do Campeonato Inglês pelo clube nesta temporada. "Quem não gostaria de jogar nesta equipe fantástica na frente de 76 mil fãs a cada semana? Tem sido uma jornada incrível e eu estou contente que isso vai continuar", afirmou.

O experiente zagueiro lembrou que vai participar dos primeiros passos de una nova fase do Manchester United. Após 27 anos no comando do time, o técnico Alex Ferguson decidiu deixar o time, que agora será dirigido pelo recém-contratado David Moyes.

"Esta é uma grande equipe para fazer parte e agora estamos entrando em uma nova era no clube, o que é muito emocionante. Eu me encontrei com David e estou realmente ansioso para trabalhar com ele e ganhar mais troféus neste grande clube", disse.

Moyes também celebrou a oportunidade de comandar Ferdinand na próxima temporada. "Está claro para todo mundo que Rio teve uma de suas melhores temporadas no clube e acho que mesmo de fora você vê que Rio tem um grande caráter", elogiou.