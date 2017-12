Rio Grande do Sul é campeão no futsal A seleção do Rio Grande do Sul é campeã brasileira de futebol de salão pela sétima vez. Neste domingo, em São Luís, no Maranhão, os gaúchos venceram os paulistas por 2 a 1. O gol do título foi marcado por Tatu no primeiro tempo da prorrogação. São Paulo saiu na frente com Chico no primeiro tempo. Pablo empatou na etapa final do tempo normal.