Rio lança regras para diminuir a violência nos estádios cariocas

Cadastrar os líderes das torcidas organizadas dos quatro grandes clubes do Rio e proibir que torcedores indiciados pela polícia entrem no Maracanã são as principais medidas para combater a violência nos estádios cariocas em 2008. Além disso, qualquer dirigente que financie tais grupos envolvidos em atos de vandalismo será co-responsabilizado e responderá criminalmente. As decisões citadas acima foram tomadas nesta quinta-feira pelo secretário Estadual de Turismo, Esporte e Lazer, Eduardo Paes, durante reunião com o comandante do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe), major Marcelo Pessoa, e o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Deoclécio Francisco de Assis. As ações serão implantadas a partir do Campeonato Carioca de 2008, que começa em janeiro, pelas polícias Civil e Militar. O primeiro passo será intimar os chefes das torcidas organizadas para cadastrá-los por foto e impressão digital, a fim de montar um banco de dados acessível em delegacias. "Figuras travestidas de torcedores não vão mais andar por aí impunemente. Não vamos mais confundir marginais com torcedores", declarou Eduardo Paes, que também preside a Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), entidade que administra o Maracanã. "Os líderes das organizadas vão responder por qualquer ato de vandalismo praticado por seus comandados." O delegado da DPCA foi além. Ele mandou um recado para os dirigentes que fornecem ingressos e outros benefícios às torcidas organizadas. "Se insistirem no apoio, vão ser indiciados pelos mesmos crimes cometidos pelo bando." Na semana passada, a Polícia Civil prendeu 29 torcedores de Vasco e Botafogo acusados de participar de uma briga no centro da cidade que provocou a morte do flamenguista Germano Soares da Silva, de 43 anos. A Justiça já soltou oito suspeitos. "Vamos dar uma cara ao marginal. Antes, eles brigavam e iam para casa dormir tranqüilamente. Agora, mudou", disse o major Marcelo, apoiado pelo delegado. "Esses grupos agem a comando ideológico ou físico de alguém", destacou Assis, avisando que todas as medidas anunciadas ontem vão sair do papel. O secretário prometeu estampar as imagens dos torcedores indiciados pela polícia nos acessos e nos telões do estádio. "Quem participou da pancadaria que resultou na morte de Germano é animal e não torcedor. Vou solicitar à Justiça que nunca mais esses brigões entrem no Maracanã. Lugar de marginal é na cadeia."