Rio: Mais dois jogos completam rodada No complemento da terceira rodada do Campeonato Carioca 2005, mais dois jogos serão disputados neste domingo: o Friburguense recebe a Portuguesa, às 16 horas, no Estádio Eduardo Guinle. Já o Americano, líder do Grupo A com 6 pontos, visita o Madureira, também às 16 horas, em Conselheiro Galvão.