Rio planeja despedida de Romário A Prefeitura do Rio planeja organizar um jogo de despedida para o atacante Romário, que está com 39 anos e defende atualmente o Vasco - vai encerrar a carreira no final do ano. A homenagem seria num período que compreende o término do Campeonato Brasileiro, no dia 4 de dezembro, e o Natal. E, a princípio, seria realizada no Maracanã, mas se as obras não forem concluídas, São Januário ou o Estádio Luso-Brasileiro são as opções. O secretário de Governo do prefeito Cesar Maia, João Pedro Figueira, entrou em contato com Romário, que se mostrou simpático ao projeto. "Ele é um ídolo, um carioca nato e ficou emocionado com a idéia. Esta semana vou sentar com o Romário para ver que tipo de festa faremos", declarou Figueira. O secretário afirmou ainda que Romário não pode encerrar a carreira sem um jogo de despedida no Rio. "Essa cidade é a casa dele", explicou.