Rio Preto bate Botafogo e mantém liderança no Paulista A-2 O Rio Preto confirmou seu favoritismo e venceu o Botafogo, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Anísio Haddad, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2. Com este resultado, o time da casa disparou na liderança do Grupo 3, com seis pontos em dois jogos, dando um passo importante para o acesso à elite estadual em 2008. O Botafogo continua com um ponto, conquistado em Ribeirão Preto, no empate contra o União São João. O jogo, visto por quase duas mil pessoas, foi bastante equilibrado em seu início. Os dois gols saíram no segundo tempo - com Wesley, aos 13 e aos 16 minutos. Na rodada inaugural, o Rio Preto já tinha vencido, fora de casa, o Mirassol, por 1 a 0. Na terceira rodada, no final de semana, o Rio Preto jogará novamente em seus domínios, recebendo o União São João. O Botafogo atuará, mais uma vez fora de casa, diante do Mirassol. A segunda rodada terá ainda dois jogos à noite, um deles pelo Grupo 3, entre União São João e Mirassol, em Araras. O outro é válido pelo Grupo 2, entre Portuguesa e São José, no Canindé. Na quinta-feira, pela mesma chave, o Guarani receberá o Bandeirante.