Rio Preto bate Taquaritinga e assume vice-liderança na A-2 O Rio Preto assumiu a vice-liderança da Série A-2 do Campeonato Paulista, ao vencer o Taquaritinga, por 2 a 1, nesta quinta-feira à tarde, no fechamento da 13.ª rodada. A vitória deixou o Rio Preto com 24 pontos, ao lado do União São João, porém, com melhor saldo de gols - 9 a 7. Os vice-líderes estão seis pontos atrás da Portuguesa, que na quarta-feira, no Canindé, venceu o Palmeiras B, por 2 a 0. O Taquaritinga continua com 16 pontos, na 11.ª posição. Em São José do Rio Preto, o time da casa abriu 2 a 0, com Mário André e Clayton. Dedé, de pênalti, diminuiu para os visitantes. A próxima rodada começa sábado, com quatro jogos. Os times fazem contas para ficar entre os oito melhores que vão disputar a segunda fase. Os últimos quatro colocados serão rebaixados para a Série A-3, em 2008.