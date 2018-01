Rio Preto busca nova vitória para se aproximar de acesso O Rio Preto pode ficar muito perto do acesso à elite do Campeonato Paulista neste sábado. O time, que recebe o União São João, às 15 horas, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, tem 6 pontos e é líder isolado do Grupo 3 da segunda fase da Série A-2, que classifica duas equipes para a Série A-1 em 2008. As vitórias sobre o Mirassol, fora de casa, e o Botafogo, em Rio Preto, deixaram a equipe em situação bem tranqüila na competição - o oposto do adversário, que só somou um ponto até agora e precisa da vitória para continuar sonhando com o acesso. No outro jogo desse grupo, às 19 horas, o Mirassol, que tem 3 pontos e vem embalado pela vitória sobre o União São João, recebe o Botafogo, que também soma apenas um ponto, em jogo que terá a transmissão da Rede Vida. Os jogos do Grupo 2 serão no domingo: a Portuguesa, líder com 6 pontos, visita o Guarani, com 2, enquanto São José e Bandeirante, ambos até agora com apenas 1 ponto, duelam para fugir da lanterna e continuar com chances. Todos os jogos da 3.ª rodada da segunda fase Sábado Rio Preto x União São João (15h) Mirassol x Botafogo (19h) Domingo São José x Bandeirante (16h) Guarani x Portuguesa (18h)