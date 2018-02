Rio Preto e Comercial jogam pela 2.ª rodada do Paulista A-2 Uma partida dá seqüência nesta terça-feira à segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Depois de estrearem em baixa, Rio Preto e Comercial jogam às 16 horas, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, atrás da reabilitação. A equipe da casa foi goleada por 5 a 1 pelo Nacional, no último sábado, na capital, e segura a lanterna da competição por causa do saldo de gols - quatro negativos. O time de Ribeirão Preto também não iniciou bem e precisa de um resultado positivo para não se complicar no futuro. Não passou de um empate em casa por 1 a 1 com a Portuguesa Santista, no Estádio Palma Travassos. A rodada, curiosamente, foi iniciada antes mesmo da abertura da Série A-2. A Portuguesa derrotou o Guarani por 3 a 1, de virada, no Canindé. O time paulistano, aliás, lidera a competição com seis pontos e enfrenta o Botafogo, quarta-feira, às 20h30, no Canindé, em jogo adiantado da oitava rodada. Outros oito jogos serão disputados na quarta-feira. E um técnico já caiu após a primeira rodada: José Galli Neto, do Taquaritinga. O seu substituto será João Martins, com passagens por Atlético Sorocaba, Osvaldo Cruz e Ferroviária. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-2 2.ª rodada Terça-feira 16 horas - Rio Preto-SP x Comercial-SP Quarta-feira 20h30 - Inter de Limeira x Osvaldo Cruz 20h30 - Portuguesa Santista x Palmeiras B 20h30 - Bandeirante x Mirassol 20h30 - Atlético Sorocaba x XV de Jaú 20h30 - Taquaritinga x Botafogo 20h30 - Mogi Mirim x Nacional 20h30 - Oeste x Taubaté 20h30 - União São João x São José 20h30 - Portuguesa x Botafogo Classificação: 1.º - Portuguesa, 6 pontos; 2.º - Nacional, 3; 3.º - XV de Jaú, 3; 4.º - Mirassol, 3; 5.º - São José, 3; 6.º - Bandeirante, 3; 7.º - Botafogo, 3; 8.º - Oeste, 3; 9.º - Comercial, 1; 10.º - Palmeiras B, 1; 11.º - Portuguesa Santista, 1; 12.º - União São João, 1; 13.º - Taquaritinga, zero; 14.º - Inter de Limeira, zero; 15.º - Osvaldo Cruz, zero; 16.º - Taubaté, zero; 17.º - Mogi Mirim, zero; 18.º - Atlético Sorocaba, zero; 19.º - Guarani, zero; 20.º - Rio Preto, zero.