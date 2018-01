Rio Preto entra com ação nesta quarta O Rio Preto deve entrar nesta quarta-feira com ação no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) contra o árbitro Bernardino Demônico Júnior, que deu um cabeçada no goleiro João Paulo na partida contra o Botafogo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no último domingo, pela 13.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. O atraso do time de São José do Rio Preto deve-se à liberação de uma fita de vídeo com imagens do lance, que ser ia encaminhada ao TJD junto com os demais documentos do processo. A fita deveria ser enviada a São Paulo nesta terça-feira, mas, como a emissora de TV que gravou o jogo não liberou as imagens por necessidade de um pedido por escrito, o TJD só irá receber a fita na quarta-feira. Pelo incidente, Demônico, que saiu do estádio sem falar com a imprensa, pode ser suspenso pelo departamento de árbitros da FPF, ou, pelo menos, ser escalado para atuar em partidas de divisões inferiores. João Paulo, que não registrou Boletim de Ocorrência contra Demônico, estranhou a atitude do árbitro. "Em momento algum antes desse incidente ele deu a entender que faria o que fez. Estava até comentando que ele estava calmo. Fiquei surpreso. Só espero que o departamento jurídico do clube faça todo o possível para que ele não apite mais nossos jogos", disse.