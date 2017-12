Rio Preto faz greve por salário Não bastasse ser dono da pior campanha do Campeonato Paulista da Série A2, sem nenhum ponto e um saldo negativo de nove gols, o Rio Preto agora precisará resolver seus problemas financeiros. Os jogadores, inconformados com o atraso nos pagamentos dos salários, não participaram dos treinamentos de terça-feira. Uma comissão, encabeçada pelo goleiro Fábio Gomes, o zagueiro Júnior e volante Lelo, negociou com a diretoria para que, ao menos, 50% dos vencimentos fossem quitados na quinta-feira. Com a promessa da diretoria, o grupo retornou aos trabalhos na manhã desta quarta-feira, sob o comando do supervisor Jacintho Angelone, substituto do demitido técnico Paulo César Catanoce. O Rio Preto volta a campo no sábado de carnaval, às 16 horas, para enfrentar o Comercial, em Ribeirão Preto, no Estádio Palma Travassos, pela quinta rodada da Série A2.