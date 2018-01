Rio Preto ganha em Mirassol e larga na frente na Série A-2 Na abertura da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2, na noite deste sábado, o Rio Preto largou na frente ao vencer, fora de casa, o Mirassol, por 1 a 0, liderando o Grupo 3, com três pontos. No Vale do Paraíba, São José e Guarani empataram por 2 a 2, pelo Grupo 2. O time rio-pretense venceu com um gol de Bira, aos cinco minutos do segundo tempo. Agora já garantiu os três primeiros pontos dentro do Grupo 3, que neste domingo terá outro confronto, a partir das 10 horas, entre Botafogo e União São João, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. No Estádio Martins Pereira, um jogo de várias alternativas. O Guarani saiu na frente, com Xandão, de cabeça, aos seis minutos. Mas sofreu o empate nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos, com Vandinho. A virada do São José aconteceu aos 31 minutos do segundo tempo, com Alex Cortês, de cabeça. Mesmo com 10 jogadores, por causa da expulsão de Wellington, aos 19 minutos da etapa final, o time campineiro chegou ao empate aos 41. Éder recebeu em velocidade e bateu cruzado. Os dois times têm um ponto cada no Grupo 2, que neste domingo terá outro confronto em Birigüi, a partir das 17 horas, entre Bandeirante e Portuguesa. Nesta fase, os times se enfrentam, em dois turnos, e os dois primeiros colocados garantem o acesso à Série A-1. Os líderes de cada chave vão decidir o título da temporada.