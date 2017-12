Rio Preto goleia Marília-B na Copa Estado O grande destaque neste sábado à tarde pela 10ª rodada da Copa Estado foi a goleada do Rio Preto sobre o Marília-B, por 6 a 2, em São José do Rio Preto. A vitória deixou o time da casa com 9 pontos no Grupo 3, onde o Marília é vice-líder, com 19. O destaque foi o atacante Adão, que marcou dois gols, um de pênalti e outro de bicicleta. Em São Paulo, o Nacional, lanterna com 5 pontos, e Juventus, terceiro colocado do Grupo 1 com 16 pontos, empataram por 1 a 1. Pelo Grupo 4, foram disputados dois jogos. Taquaritinga, lanterna com 5 pontos, empatou por 1 a 1 com a Francana, sexta com nove pontos. Em Bebedouro, o Internacional, penúltimo com seis pontos, empatou por 2 a 2 com o Barretos, terceiro colocado com 17 pontos. A rodada será completada domingo com dez jogos: 11 horas - São Paulo B x Atlético Sorocaba; ECO x São Caetano B; São Bento x Santo André; Ferroviária x XV Piracicaba; Ituano x XV Jaú; Rio Branco x Rio Claro; Araçatuba x América; Mirassol x Noroeste; 15 horas - Olímpia x Paraguaçuense e Jaboticabal x Matonense.