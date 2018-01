Rio Preto pode conquistar acesso à Série A-1 do Paulistão O Rio Preto pode antecipar seu acesso à elite do futebol paulista na próxima temporada se empatar com o União São João, neste sábado, às 19 horas, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras. A Portuguesa também está bem perto do acesso e joga, às 20 horas, diante do Guarani, no Canindé. Outros dois jogos fecham, no domingo, a quarta rodada desta segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2. Perto de conseguir um feito inédito, o Rio Preto é o time de melhor campanha nesta fase, com nove pontos em três jogos. Assim lidera o Grupo 3, onde o União é o lanterna com apenas um ponto. Mirassol, com quatro, e Botafogo, com dois pontos, se enfrentam domingo, em Ribeirão Preto. A novidade no time de Araras será a estréia do técnico Luiz Carlos Ferreira, que substituiu Wanderley Paiva. Na última rodada, em São José do Rio Preto, o Rio Preto venceu o União, por 2 a 0. Este jogo será transmitido pela Rede Vida de Televisão. Líder e campeã simbólica da primeira fase, a Portuguesa, primeira colocada do Grupo 2, com sete pontos, recebe o Guarani, com transmissão da ESPN Brasil. Se vencer, a equipe da Capital chegará aos 10 pontos e pode antecipar seu acesso no domingo, desde que o Bandeirante, com um ponto, não vença o São José, vice-líder, com quatro pontos. Este jogo será disputado em Birigüi. Em três jogos, o Guarani não obteve nenhuma vitória, aparecendo em terceiro lugar. Por outro lado, está invicto há 11 jogos. No último domingo, as duas equipes ficaram no empate, por 1 a 1, em Campinas.