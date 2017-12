Rio Preto quer liderança na Série A-2 Sonhando com a liderança do Campeonato Paulista da Série A-2, o Rio Preto recebe em casa, neste sábado, o Mirassol, na abertura da 11ª rodada. A briga pelas quatro vagas semifinais promete ficar ainda mais equilibrada neste final de semana. O Rio Preto é o terceiro colocado com 16 pontos, enquanto o Mirassol está em sexto lugar com 15 pontos. Os dois brigam pela classificação. O Rio Preto também enfrenta a falta de estrutura do clube e sente a saída do técnico Márcio Rossini, que se transferiu para o rival América. O jogo começa às 16h00. Um pouco mais cedo, às 15h00, na Capital, o Nacional enfrenta a Paraguaçuense, ambos com 12 pontos. No Vale do Paraíba, o ascendente São José recebe o Comercial. Os dois times têm 15 pontos e continuam na briga pela classificação. A rodada será completada domingo com cinco jogos: Bandeirante x Sãocarlense, Bragantino x Araçatuba, Flamengo x São Bento, Olímpia x Francana e Sorocaba x Marília. Classificação - 1) Francana 19 pontos; 2) Rio Preto e Marília 16; 4) Mirassol, São José e Comercial 15; 7) Flamengo e Olímpia 14; 9) Bragantino, Bandeirante e Atlético Sorocaba 13; 12) Nacional e Paraguaçuense 12; 14) São Bento 10; 15) Sãocarlense 9; 16) Araçatuba 3.