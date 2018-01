Rio Preto recebe lanterna na A-2 O invicto Rio Preto (6 pontos), com 100% de aproveitamento, receberá um dos lanternas da competição, o São José (0), neste domingo, às 16 horas, no Estádio Anísio Hadad, em São José do Rio Preto, no complemento da terceira rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. O time de Márcio Rossini, que teve pouco tempo para preparar o time, é o favorito mas o São José (perdeu por 3 a 2 para o Bandeirante, de virada, na estréia, na quinta-feira (31), fora de casa), com uma partida a menos, quer mostrar que tem condições de não repetir os fiascos dos últimos anos. O Marília (4), que ainda tem dificuldades para escalar o experiente meia Palhinha (ex-São Paulo), mas que desponta como um dos favoritos ao acesso, receberá outro lanterna, o Araçatuba (0), que volta a demonstrar fragilidade. A sua situação ficará ainda mais complicada se o Atlético Sorocaba (0), outro time bem armado por Luís Carlos Martins, mas que já perdeu duas vezes, vencer, em casa, o Bragantino (4). O Atlético contratou o meia-atacante Márcio Griggio (ex-São Caetano) e promete começar a reação no campeonato. Em Paraguaçu Paulista, o Paraguaçuense (3) receberá o São Bento (1), campeão da Série A3 no ano passado, mas que ainda não demonstrou força nesta temporada. Em São Carlos, o Sãocarlense (1 ponto e um jogo a menos) terá a estréia de Ciro Rios, que substitui o demitido Aluísio Guerreiro, que se desentendeu com o presidente do clube. O adversário será a Francana (2). Dois jogos serão disputados pela manhã. Às 10h30, o Mirassol (1) recebe o Comercial (4), de Ribeirão Preto, de Carlos Pinosa. O Comercial ainda está em formação e o seu destaque tem sido o goleiro Júlio Sérgio, que fez boas defesas nas duas partidas anteriores. Contra o Atlético Sorocaba ele só não pegou o pênalti cobrado por Edílson. O Comercial também deu "sorte", fazendo o gol da vitória, por 2 a 1, no último minuto, o que não ocorria nos últimos anos. Às 11 horas, em Birigüi, o motivado Bandeirante (4) enfrenta o Olímpia (3), que tem uma vitória e uma derrota na competição.