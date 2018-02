Rio Preto se reabilita de goleada e bate o Comercial O Rio Preto mostrou poder de reação no Campeonato Paulista da Série A-2 ao vencer o Comercial por 1 a 0 nesta terça-feira, na abertura da segunda rodada. É que na estréia o time alviverde havia sido goleado por 5 a 1 pelo Nacional. Agora, a equipe soma três pontos, contra apenas um do time de Ribeirão Preto. Com a forte chuva que caiu sobre a cidade, os times sofreram para conseguir criar boas jogadas. O gol saiu apenas aos 39 minutos do primeiro tempo, com o meia Bruno aproveitando rebote do goleiro em chute de Amílton. O Rio Preto volta a campo no próximo sábado para enfrentar o XV de Jaú, novamente em casa, às 19 horas. No sábado, às 16 horas, o Comercial pega o Nacional, na capital. A competição continuará nesta quarta-feira. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-2 Primeira fase - 2.ª rodada Terça-feira Rio Preto 1 x 0 Comercial Quarta-feira 20h30 - Inter de Limeira x Osvaldo Cruz 20h30 - Portuguesa Santista x Palmeiras B 20h30 - Bandeirante x Mirassol 20h30 - Atlético Sorocaba x XV de Jaú 20h30 - Taquaritinga x Botafogo 20h30 - Mogi Mirim x Nacional 20h30 - Oeste x Taubaté 20h30 - União São João x São José 20h30 - Portuguesa x Botafogo Classificação: 1.º - Portuguesa, 6 pontos; 2.º - Nacional, 3; 3.º - XV de Jaú, 3; 4.º - Mirassol, 3; 5.º - São José, 3; 6.º - Bandeirante, 3; 7.º - Botafogo, 3; 8.º - Oeste, 3; 9.º - Rio Preto, 3; 10.º - Comercial, 1; 11.º - Palmeiras B, 1; 12.º - Portuguesa Santista, 1; 13.º - União São João, 1; 14.º - Taquaritinga, zero; 15.º - Inter de Limeira, zero; 16.º - Osvaldo Cruz, zero; 17.º - Taubaté, zero; 18.º - Mogi Mirim, zero; 19.º - Atlético Sorocaba, zero; 20.º - Guarani, zero.