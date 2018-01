Rio Preto também consegue o acesso à A-1 do Paulistão O Rio Preto também garantiu o acesso para a Série A-1 do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira à noite, na penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2, assim como a Portuguesa. A Lusa empatou com o São José, por 2 a 2, no Vale do Paraíba, chegando aos 11 pontos dentro do Grupo 2 e assegurando, inclusive, o direito de decidir o título contra o líder do outro grupo. A briga, agora, é pela segunda vaga, disputada por três clubes. O Bandeirante é vice-líder, com cinco pontos, mas precisa vencer a Portuguesa, no Canindé, para não depender do confronto direito entre São José, terceiro, com cinco, e Guarani, quarto, com quatro pontos. Este jogo vai ser realizado no Brinco de Ouro, em Campinas. O time campineiro pode voltar à elite desde que vença, chegue aos sete pontos e o Bandeirante não vença a Lusa. O Rio Preto chega pela primeira vez à Série A-1, mesmo perdendo por 1 a 0 para o Botafogo, em Ribeirão Preto. Mas se manteve com nove pontos, na liderança do Grupo 3, seguido pelo Mirassol, com oito, enquanto União São João e Botafogo só têm cinco pontos e não podem alcançar o líder. A segunda vaga está mais perto do Mirassol, que só depende de um empate, fora de casa, diante do Rio Preto, no Domingo. Os outros jogos da rodada Em Birigui, com estádio lotado, Bandeirante e Guarani empataram sem gols. Os dois times precisavam vencer e o segundo tempo foi emocionante, com cada time perdendo um pênalti. Gustavo perdeu aos quatro minutos, para o Guarani, com a defesa do goleiro Rogério. O Bandeirante teve chance logo em seguida, mas Júlio Madureira bateu e Buzzetto defendeu. Nos últimos minutos de jogo, cada time teve uma bola na trave. Pelo Grupo 3, Mirassol e União São João ficaram no 0 a 0, em Mirassol. Em Ribeirão Preto, o Rio Preto bem que tentou segurar o empate, mas acabou perdendo para o Botafogo, por 1 a 0, com Marcelo Cordeiro, aos 31 minutos do segundo tempo. Mesmo com a derrota, o Rio Preto garantiu o acesso. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-2 Segunda fase - 5.ª rodada São José 2 x 2 Portuguesa Mirassol 0 x 0 União São João Bandeirante 0 x 0 Guarani Botafogo 1 x 0 Rio Preto Classificação: Grupo 2 1.º - Portuguesa, 11 pontos*; 2.º - Bandeirante, 5 (saldo de gols -1); 3.º - São José, 5 (saldo de gols -3); 4.º - Guarani, 4 pontos. Grupo 3 1.º - Rio Preto, 9 pontos**; 2.º - Mirassol, 8; 3.º - União São João, 5; 4.º - Botafogo, 5 pontos. Obs.: * Classificado para a final e acesso garantido; ** Acesso garantido.