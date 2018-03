Rio Preto vai sortear Gol 81 para torcida Gol refrigerado a ar, cor branca, ano 1981, com pequenos reparos para fazer na funilaria, sem uma parte do pára-choque direito, mas com a bateria nova. Quem quiser adquirir o veículo deve incentivar o Rio Preto na partida contra o Sertãozinho, neste domingo, às 11 horas, em São José do Rio Preto, no Estádio "Anísio Haddad", pela sexta rodada da Copa Estado de São Paulo. A idéia do ?marketing esportivo? partiu do presidente do clube Virgílio Dalla Pria Netto, que desesperado com o péssimo desempenho da equipe - cinco pontos em seis jogos - decidiu sortear o carro para atrair os torcedores ao estádio e melhorar a minguada média de 243 pagantes por partida. Ele garante que a estratégia vai dar certo, pois o carro está bem avaliado. "O carro vale R$ 2,5 mil. Mas nós compramos por R$ 1,8 mil, uma vez que a revendedora contribuiu com os R$ 700 restantes", explicou. E aproveitou para tranqüilizar o dono. "O veículo vai ganhar uma bateria nova e ser polido, ficará exposto na concessionária localizada ao lado do Riopretão. O ganhador só terá o trabalho de transferir a documentação", disse, conclamando os torcedores do "Jacaré da Vila Universitária". Mais prêmios - O sorteio será realizado no intervalo do jogo e, além do automóvel, os torcedores também concorrem a uma camisa oficial, a um rádio portátil e a um ferro elétrico de passar roupas. Dalla Pria disse que, antes do campeonato, pensava em investir mais no time, mas a renda dos jogos não colaborou. "É insuficiente para um clube manter a folha de pagamento e outras despesas", reclamou. Os torcedores já podem comprar os ingressos antecipados na secretaria do clube. O preço das arquibancadas custa R$ 5 e cadeiras cobertas custam R$ 10. Cada ingresso dará direito a uma senha e, quem comprar a cadeira terá direito a dois números. Estudantes, aposentados e crianças de até 12 anos pagam R$ 2,50, porém devem acumular duas entradas para concorrer.