Rio Preto vence e mantém esperança na A2 Na sua luta para fugir do rebaixamento dentro do Campeonato Paulista da Série A2, o Rio Preto venceu o Bandeirante, por 3 a 1, neste domingo cedo, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. A vitória deixou o Verdão com 18 pontos, três a menos do que o Sertãozinho e, portanto, com chances de escapar de ser o segundo rebaixado dentro do Grupo 1. A Francana caiu para a Série A3 na rodada passada. A derrota inalterou a posição do Bandeirante, com 29 pontos, igual ao Comercial, mas em segundo lugar. Ainda pela manhã, o Mirassol venceu a Frananca, por 1 a 0, chegando aos 26 pontos, em terceiro lugar, e perto de garantir a vaga para a segunda fase. A penúltima rodada da primeira fase teve cinco jogos sábado: Bragantino 3 x 2 Juventus, São Bento 2 x 0 Flamengo, Araçatuba 4 x 2 Botafogo, Oeste 2 x 1 Guaratinguetá e Comercial 3 x 0 Taquaritinga.