Rio Preto vence e segue na ponta da Série A-2 do Paulista O Rio Preto venceu o União São João, por 2 a 0, neste sábado, em São José do Rio Preto e segue na liderança do Grupo 3, da fase semifinal, da série A-2 do Campeonato Paulista. Com resultado, o time de Araras ficou em último lugar no grupo, com apenas um ponto. Os donos da casa estão com situação mais tranqüila e pode garantir o acesso com um simples empate na próxima rodada. Em outro jogo deste sábado, o Mirassol desperdiçou um chance importante de somar três pontos na competição, ao empatar em casa, sem gols, com o Botafogo. O justo resultado deixou o Mirassol com quatro pontos, na vice-liderança do Grupo 3, enquanto o Botafogo tem dois pontos, em terceiro lugar. O líder vai enfrentar, de novo, o União, mas desta vez, em Araras. O Mirassol vai até Ribeirão Preto dar a revanche para o Botafogo. Os dois primeiros colocados vão garantir o acesso à Série A-1, em 2008. No Grupo 2, os dois jogos estão programados para este domingo. Às 16 horas, no Martins Pereira, jogam São José e Bandeirante, com um ponto cada. Às 18 horas, no Brinco de Ouro, em Campinas, se enfrentam Guarani, com dois pontos, e a Portuguesa, líder com seis.