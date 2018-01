Rio Preto vence Etti na Série A2 O Rio Preto venceu o Etti Jundiaí por 3 a 0, na tarde desta quinta-feira, e quebrou uma invencibilidade de oito jogos do time de Jundiaí na Série A2 do Campeonato Paulista. Foi a primeira derrota sob o comando de Giba. A partida foi equilibrada e o Rio Preto, jogando em casa, só conseguiu deslanchar no segundo tempo. Os gols da vitória foram marcados por Cléber, Maurinho e Guim. Com este resultado, o Rio Preto chegou aos 21 pontos e está na sétima colocação. Já o Etti divide a liderança com o Ituano somando 25 pontos. Na outra partida desta tarde, o Nacional venceu o Santo André por 2 a 0, com gols de Andreir e Nei Bala. Este resultado colocou o time da capital dividindo a sexta colocação, ao lado do mesmo Santo André, com 21 pontos. A próxima rodada da Série A2 será disputada a partir de sábado com o jogo Juventus x Olímpia.