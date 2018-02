Rio Preto vence fora de casa e garante vaga na Série A-2 O grande vencedor da 18.ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, que começou nesta quarta-feira e termina na quinta, foi o Rio Preto. Mesmo jogando fora de casa, o time venceu o Taubaté por 2 a 1, chegou aos 31 pontos e garantiu uma das 8 vagas na segunda fase da competição. O Rio Preto é o terceiro classificado por antecipação, ao lado de União são João e Portuguesa. Por outro lado, a derrota deixou o Taubaté com apenas 16 pontos, na lanterna e praticamente rebaixado para a Série A-3. O gol da vitória do Rio preto foi marcado por Toninho Maranhão aos 49 minutos do segundo tempo. Com isso, o time ficou na terceira posição. A liderança ainda é da Portuguesa, que só empatou nesta quarta-feira. Jogando fora de casa, a Portuguesa ficou no 0 a 0 com o São José. Assim, a Lusa chegou aos 35 pontos, deixando o adversário com 27 e também perto da vaga na próxima fase. O segundo lugar também não mudou de dono. É do União São João, que venceu fora de casa nesta quarta-feira, ao fazer 2 a 0 no Nacional, em São Paulo. O time de Araras está agora com 34 pontos e vai em busca da primeira colocação, tentando passar a Portuguesa na última rodada desta primeira fase. Quem está na quarta colocação agora é o Mirassol. Depois de vencer o Oeste por 3 a 1, nesta quarta-feira, o time chegou aos 28 pontos, ficando muito perto da vaga. Por outro lado, o Osvaldo Cruz ganhou do Taquaritinga por 2 a 0 e, com 17 pontos, deixou a lanterna do campeonato. A última posição agora é do Taubaté, que perdeu para o classificado Rio Preto. Mais três jogos acontecem nesta quinta-feira, no complemento da 18ª rodada da Série A-3. Confira resultados e jogos da rodada: Quarta-feira Nacional 0 x 2 União São João Palmeiras B 4 x 3 Bandeirante Taubaté 1 x 2 Rio Preto São José 0 x 0 Portuguesa Comercial 2 x 2 Mogi Mirim Osvaldo Cruz 2 x 0 Taquaritinga Mirassol 3 x 1 Oeste Quinta-feira XV de Jaú x Portuguesa Santista Guarani x Internacional Botafogo x Atlético Sorocaba