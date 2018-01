Rio Preto vence Santo André de virada Com dois gols do atacante Guin, o Rio Preto conseguiu agora à tarde o que parecia impossível: vencer o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista da Série A-2. Este jogo foi realizado esta tarde depois de ser interrompido ontem por causa das fortes chuvas. E recomeçou aos 19 minutos, inclusive com o placar favorável ao time da casa, que tinha um gol de Nei Júnior. O curioso é que o Rio Preto, mesmo com 71 minutos, virou para cima do adversário. Guin marcou aos três minutos do segundo tempo, com um chute de fora da grande área, completando a virada na cobrança de pênalti aos 24 minutos. O herói do jogo é agora o artilheiro da Série A-2, com 12 gols. O Santo André continua em quinto lugar, com 21 pontos. O Rio Preto subiu da 11ª para a 9ª posição, agora com 18 pontos.