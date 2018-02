Rio Preto vence segunda em casa no Paulista da Série A-2 O Rio Preto conseguiu sua segunda vitória consecutiva em casa, no Estádio Anísio Hadad, ao superar o XV de Jaú, por 2 a 1, neste sábado à tarde, em São José do Rio Preto. Este jogo abriu a terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, que também teve o empate entre Nacional e Comercial, por 2 a 2, na Capital. O Rio Preto abriu 2 a 0 com Paulinho e Amilton, e André Oliveira diminuiu. O time soma seis pontos, porque no meio de semana venceu o Comercial, por 1 a 0. O XV de Jaú continua com três pontos. O jogo na Rua Comendador de Souza foi equilibrado. O Nacional abriu o placar com Juninho, no primeiro tempo. Os outros gols saíram no segundo tempo. Muriel empatou e Pit recolocou o time da casa na frente. Aos 27 minutos, porém, Anderson Bill, de cabeça, empatou, no primeiro ponto conquistado pelo técnico Paulo Egídio, que substituiu Agnaldo Liz. O Nacional está com cinco pontos. O Comercial, com dois.