Rio-São Paulo entra na fase semifinal Santos e São Paulo voltam a sonhar com a disputa da Copa Libertadores da América, o principal objetivo dos dois clubes, que andam sumidos do cenário internacional. O Torneio Rio-São Paulo, que terá hoje os primeiros jogos semifinais, é o início do trajeto para a mais importante competição sul-americana. O Santos, melhor time da primeira fase, enfrenta o Botafogo, no Maracanã, às 21h40, com TV. Já o São Paulo fará um duelo de tricolores com o Fluminense, também às 21h40, no Morumbi. O vencedor do torneio assegura vaga na Copa dos Campeões, em julho. Quem ganhar a Copa garante lugar na Libertadores de 2002. O Santos, que depois da década de 60 não ganhou título internacional importante, é favorito contra o Botafogo, em crise. Na primeira fase, os santistas venceram por 3 a 0. São Paulo e Flu prometem fazer uma disputa mais equilibrada. Os cariocas foram melhores na etapa anterior: 5 a 2. O time paulista, porém, evoluiu em relação à última partida. O sonho do presidente Paulo Amaral é repetir, no começo do século, as façanhas do clube no início da década de 90, quando foi bicampeão da Libertadores e do Mundial do Japão.