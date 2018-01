Rio-SP: ainda há ingressos para final O torcedor que quiser acompanhar a decisão do Torneio Rio-São Paulo entre São Paulo e Corinthians, no domingo, ainda pode comprar ingressos para qualquer setor, neste sábado, nas bilheterias do Parque São Jorge e do estádio do Morumbi, entre 9 e 17 horas. Caso as entradas não se esgotem, haverá venda no domingo, no Morumbi, a partir das 9 horas. Segundo informações da assessoria de imprensa do São Paulo, hoje o clube não tinha mais ingressos apenas para um dos setores destinado aos corintianos, mas recebeu no fim da tarde uma remessa de duas mil unidades que poderão ser adquiridas amanhã. O valor das entradas varia entre R$ 10,00 (R$5,00 para quem possui carteira de estudante) e R$ 20,00. Corintianos devem usar o acesso da Avenida Giovanni Gronchi e os são-paulinos o da Rua Jules Rimet. A Polícia Militar já montou seu esquema para garantir a segurança no clássico. Segundo o comandante do 2º Batalhão de Choque, major Marcos Marinho, 600 homens vão trabalhar no Morumbi e em suas imediações.