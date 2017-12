Rio-SP: Palmeiras tem jogo antecipado A realização do GP Brasil de Fórmula 1, domingo, em São Paulo, provocou mudanças na tabela do Torneio Rio-SP. As partidas entre Palmeiras x Guarani e Bangu x Ponte Preta foram antecipadas do domingo para o sábado à tarde. Os dois jogos começam às 16 horas. Além destas duas partidas, a rodada do sábado já previa outros dois jogos: Fluminense x Americano e Vasco x Santos. No domingo, serão realizados outras quatro partidas: Botafogo x América; Corinthians x São Paulo, Flamengo x São Caetano e Portuguesa x Etti Jundiaí.