Rio-SP: São Paulo busca título inédito Até a Portuguesa já ganhou o Rio-São Paulo. Duas vezes, nos distantes 1952 e 1955. O São Paulo não. Quase foi campeão na primeira edição do torneio, em 1933, mas perdeu para o Palmeiras. Foi vice-campeão outras duas vezes e nada mais. Hoje, tenta começar a quebrar o tabu no primeiro jogo da final, contra o Botafogo, às 21h40, no Maracanã, com um time que o próprio técnico Oswaldo Alvarez assume como sendo cheio de falhas. Leia matéria completa no JT