Rio-SP tenta limpar imagem do futebol A 24ª edição do Torneio Rio-São Paulo, que começa neste sábado, nasceu com uma proposta, ou seria melhor chamar de missão, ousada: servir de marco para a nova fase do futebol brasileiro. Afundado em um lamaçal de denúncias sobre corrupção, remessa ilegal de divisas e sonegação fiscal, apuradas por duas comissões parlamentares de inquérito, o esporte mais tradicional do País tenta resgatar parte de sua credibilidade. Leia o caderno especial sobre o Torneio Rio-SP no Estadão