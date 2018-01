Rio-SP terá rodada completa no sábado Conciliar futebol e samba é tarefa difícil para os dirigentes da Liga Rio-São Paulo. Criada com a promessa de dar um mínimo de organização ao esporte, a Liga não consegue sequer consenso em torno da tabela de jogos. Depois de muitas idas e vindas e de divulgar pelos menos três versões diferentes da tabela num mesmo dia, nesta segunda-feira ficou decidido ? e até que alguém resolva mudar tudo ? que a rodada do fim de semana do Torneio Rio-São Paulo será realizada no fim da tarde e na noite de sábado de carnaval. São Paulo e Flamengo foram contemplados com jogos às 19 horas. Ao som dos tamborins, o time paulista joga no Maracanã contra o Botafogo. No mesmo horário, o Rubro-negro vai a Campos enfrentar o Americano. As outras seis partidas da rodada estão marcadas para 16 ou 17 horas. Palmeiras e Santos se enfrentam no Palestra Itália, às 17 horas. O Corinthians joga em Edson Passos, no Rio, contra o América, às 16 horas, com transmissão pela TV Globo. A Portuguesa joga em Campinas contra o Guarani, às 17 horas. A tabela, divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), teve pelo menos três versões diferentes ao longo do dia. E não agradou a todos os clubes. No início da tarde, a assessoria da FPF informava que o jogo Botafogo x São Paulo aconteceria sexta-feira, às 19 horas. O site da entidade, por sua vez, informava que a partida aconteceria sábado, sem local definido. No meio da tarde, bateu-se oficialmente o martelo: jogo no Maracanã, às 19 horas. O superintendente do Botafogo, Bebeto de Freitas, foi surpreendido com a informação, passada pela Agência Estado, de que o time jogará com o São Paulo no Maracanã. ?Jogo no sábado de Carnaval, à noite, já é algo complicado em termos de público. E não temos condição de pagar a despesa do Maracanã. O que tinha sido combinado é que o jogo seria realizado no Caio Martins.? Segundo Bebeto, a mudança de local não foi combinada com o presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro. Os dirigentes do clube carioca reclamam que jogaram com o Palmeiras no Maracanã e tiveram prejuízo. ?Estamos em dificuldades e não temos como pagar para jogar. Se o São Paulo arcar com as despesas do Maracanã, tudo bem?, disse Bebeto. O aluguel do estádio gira em torno de R$ 25 mil. Pela tabela oficial, para o Caio Martins, em Niterói, está marcado Fluminense x Ponte Preta. Ao contrário do Botafogo, o São Paulo ficou satisfeito com a tabela, segundo o diretor de Futebol, José Dias. ?Maracanã, para nós, não tem problema. Só não queríamos jogar em Niterói no sábado de Carnaval.? A rodada do Rio-São Paulo espreme-se entre o início do Carnaval e os jogos da Copa do Brasil. Os clubes paulistas e cariocas têm compromissos em outros estados nesta quarta-feira, por isso as partidas do fim de semana foram marcadas para sábado, e não para sexta-feira, como seria o ideal. O Corinthians vai ao Piauí jogar contra o River; o Santos tem compromisso em Rondônia contra o Ji-Paraná. A Portuguesa joga em Tocantins, contra o Palmas. O Botafogo joga no Espírito Santo contra o Alegrense e o Fluminense, no Maranhão, contra o Sampaio Corrêa. ?Depois, dizem que vida de técnico e jogador de futebol é fácil?, ironiza o técnico do Corinthians, Carlos Alberto Parreira.