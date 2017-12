Rio terá megaevento na passagem da tocha Um megaevento marcará a passagem da tocha olímpica no Rio no dia 13 de junho. Tanto a prefeitura carioca quanto o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) se esforçaram para preparar uma perfeita celebração esportiva e cultural, principalmente porque uma boa impressão organizacional poderá se transformar em votos na eleição pelo direito de a cidade ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2012. "O revezamento da tocha olímpica de Atenas será um dos momentos mais gloriosos do esporte olímpico brasileiro, que trará auto-estima a todo o povo brasileiro", disse o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman. "O esporte talvez seja o único veículo no mundo capaz de unir todos os povos e raças." Cerca de 120 pessoas participarão da corrida de revezamento da tocha olímpica. O atleta do século, Pelé, o artlheiro Ronaldo, do Real Madri, a apresentadora de TV Xuxa, o humorista Renato Aragão, o ator Tony Ramos, a ginasta Daiane dos Santos e todos os medalhistas brasileiros que conquistaram uma medalha de ouro nos jogos foram alguns dos escolhidos. "Cancelei um compromisso na Inglaterra pois participar desse evento é motivo de muito orgulho para mim", disse Ronaldo, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96, que será o último a conduzir a tocha. A corrida de revezamento será iniciada por Pelé. A tocha olímpica chegará ao Rio vinda da África do Sul e, ao final do revezamento um show com 40 artistas - dentre eles Gilberto Gil, Gal Costa, Ivete Sangalo, Zeca Pagodinho, além dos Paralamas do Sucesso -, celebrará sua passagem pelo Brasil. A trajetória da relíquia pelas ruas da cidade carioca ainda não foi feito e está sendo concluído pelo comitê organizador dos Jogos de Atenas (ATHOC).