Rio: Vasco é derrotado e está ameaçado Mais um clube de menor investimento, desta vez o Volta Redonda, surpreendeu e assegurou vaga na semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca, após a vitória sobre o Vasco, por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Raulino de Oliveira. Com o resultado, o time do Sul Fluminense se isolou na liderança do grupo A, totalizou dez pontos, em quatro jogos, enquanto os vascaínos permaneceram com cinco. O Botafogo, com um jogo a menos, é o segundo da chave, com sete pontos. Depois dos vexames das eliminações de Flamengo e Fluminense, na quarta-feira, o Vasco pode ter se despedido da Taça Guanabara com a derrota. Se o Botafogo vencer a partida que está em desvantagem também não poderá mais ser alcançado pelos vascaínos, a exemplo do Volta Redonda. Pelo regulamento, os dois melhores clubes de cada chave asseguram vaga na próxima fase. Ambas equipes fizeram uma partida com boa movimentação e muitas oportunidades de gol, apesar do campo encharcado pela chuva. Os goleiros do Vasco, Éverton, e do Volta Redonda, Lugão, foram os destaques da partida ao anularem vários ataques do adversário. Durante o primeiro tempo, Éverton fez belas defesas em chutes do atacante Túlio e do zagueiro Aílson. Do outro lado, Lugão permaneceu invicto no Carioca, ao impedir que o artilheiro Romário marcasse o seu primeiro gol na competição. Na segunda etapa, o panorama da partida não se alterou. E, de tanto insistir, o Volta Redonda conseguiu marcar seu gol, com o atacante Fábio, que havia substituído Humberto. Após um cobrança de falta, ele, de cabeça, assegurou a vitória e a vaga, aos 20 minutos.