Ríos celebra gol decisivo pelo Vasco e já mira Libertadores: 'Precisamos vencer'

Bastante criticado pela torcida desde sua chegada, Andrés Ríos viveu seu melhor momento pelo Vasco no domingo. Aos 48 minutos do segundo tempo, marcou o gol que definiu a vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, no Engenhão, na primeira partida da decisão do Campeonato Carioca. Um dia depois do feito, o argentino ainda celebrava, mas sem esquecer do importante compromisso do meio de semana pela Libertadores, contra o Cruzeiro.

"Gosto muito da Libertadores, é uma competição em que temos que dar tudo, é a mais importante. Será um jogo difícil, assim como todos. Eles tiveram uma derrota na Argentina e vão tentar de tudo para conseguir a vitória. Mas nós vamos em busca dos três pontos também", declarou.

Na quarta-feira, o Vasco vai ao Mineirão e, mesmo fora de casa, precisa vencer para recuperar os pontos perdidos na estreia, quando caiu em São Januário para a Universidad de Chile. "Vamos em busca da vitória porque precisamos. Temos que ter nossas preocupações, mas acho que temos condições", considerou Ríos.

Apesar do desgaste com a decisão disputada no domingo, o atacante considerou que a vitória sobre o Botafogo, principalmente pela forma como foi conquistada, pode dar embalo para o confronto de quarta. "A vitória foi importante porque chegamos na quarta com mais respiro, tranquilidade. Mas mesmo assim será um jogo difícil, porque eles darão a vida, assim como nós."

Se o gol heroico empolgou a torcida e deu o triunfo ao Vasco, não impediu as críticas à defesa vascaína, que voltou a falhar e foi vazada duas vezes. Em especial, os torcedores atacaram o zagueiro Paulão, que entregou a bola no pé de Renatinho para abrir o placar para o Botafogo.

Mas Ríos fez questão de minimizar e lembrou que o setor ofensivo, incluindo ele próprio, também já foi bastante criticado. "O ataque já foi apontado como um problema também, mas agora isso está mudado. Precisamos desse equilíbrio para chegar no ponto que todos querem."

Nesta segunda-feira, os reservas do Vasco foram a campo para um treino com bola, enquanto os titulares fizeram trabalho regenerativo na academia. O meia Giovanni Augusto se reapresentou com dores na coxa esquerda e deve passar por exames para saber se será aproveitado em Belo Horizonte.