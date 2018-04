Riquelme acerta retorno ao Boca Juniors Juan Roman Riquelme completou sua transferência do espanhol Villareal de volta para o Boca Juniors na noite de quinta-feira. O meia argentino de 29 anos disse a jornalistas no Estádio da Bombonera que está satisfeito em assinar um contrato de 30 meses para ficar com o Boca até 2010. "Estou tendo um dia muito bom... voltei para minha casa, meu clube e vou ter sorte suficiente para colocar a camiseta de que senti falta por muitos meses", afirmou. Riquelme, integrante da seleção argentina eliminada nas quartas-de-final da Copa do Mundo de 2006, foi afastado do Villarreal pelo técnico Manuel Pellegrini no ano passado e não atuou na liga espanhola desta temporada. Nas eliminatórias para o Mundial de 2010, ele marcou quatro gols em quatro jogos. Em fevereiro passado, Riquelme voltou ao Boca e ajudou a equipe a conquistar a Copa Libertadores da América pela sexta vez. Ao fim do empréstimo de cinco meses, o Boca disse que não tinha condições de trazer Riquelme permanentemente, mas a equipe, o Villarreal e o jogador acabaram fechando um acordo de cerca de 15 milhões de dólares, segundo a mídia argentina. Riquelme ajudou o Boca a conquistar o Mundial Interclubes em 2000 e espera participar do torneio deste ano no Japão, entre 7 e 16 de dezembro. Existem dúvidas, no entanto, se ele poderá jogar. Uma autoridade da Fifa já afirmou que Riquelme não poderá participar do torneio porque as inscrições acabaram. A Associação de Futebol Argentina está tentando negociar com a entidade.