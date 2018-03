Riquelme aponta São Paulo como favorito na Libertadores

O meio-campo Juan Román Riquelme, destaque do Boca Juniors, apontou o São Paulo como grande candidato a suceder seu clube como campeão da Copa Libertadores este ano. Veja também: São Paulo aposta na experiência para bater o Fluminense "O São Paulo, de Adriano, é o principal candidato. Se o atacante quiser, será difícil ganhar deles", comentou Riquelme em entrevista coletiva nesta terça-feira. O Boca Juniors recebe nesta quarta o Atlas, do México, no Estádio José Amalfitani de Buenos Aires - La Bombonera foi interditada por incidentes na partida com o Cruzeiro - na ida das quartas. A volta será em Guadalajara, semana que vem. Já o São Paulo faz o clássico brasileiro com o Fluminense nesta quarta no Morumbi, e quarta que vem a volta será no Maracanã. Boca e São Paulo podem se enfrentar nas semifinais da Libertadores, mas desde que outros times de Brasil e Argentina não estejam entre os semifinalistas - San Lorenzo e Santos, que pegam a LDU de Quito e o América do México, respectivamente, seguem na competição.