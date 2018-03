Riquelme é apresentado no Barcelona O meia-atacante argentino Juan Roman Riquelme foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira como o mais novo reforço do Barcelona para a próxima temporada. Centenas de torcedores estiveram pela manhã no aeroporto El Prat, em Barcelona para recepcionar o argentino de 24 anos, revelado pelo Boca Juniors e considerado um dos melhores jogadores em atividade na América do Sul. ?Só posso dizer que estou muito feliz. Há muito tempo eu sonhava estar aqui?, disse ele ao desembarcar. Supreso com a quantidade de torcedores (perto de 300), o argentino prometeu lutar pelo título. O Barcelona pagou seis milhões de euros (6,03 milhões de dólares) por 50% do passe do jogador. O clube catalão tem a prioridade na compra dos 50% restantes, avaliado em cinco milhões de euros. O futuro do jogador, no entanto, ainda não está definido, já que o clube tem excesso de jogadores extra-comunitários no elenco.