Riquelme é eleito o melhor da América O meia argentino Juan Román Riquelme, do Boca Juniors, foi eleito nesta segunda-feira o melhor jogador da América em 2001, em votação realizada pelo jornal uruguaio ?El País?. Ele teve 88 votos dos jornalistas esportivos que participaram da enquete, contra 59 do seu companheiro de equipe, o goleiro colombiano Oscar Córdoba, que ficou em segundo lugar. O atacante brasileiro Romário, do Vasco, que havia ganho o prêmio no ano passado, ficou em terceiro lugar na votação de 2001. O quarto colocado foi outro jogador que atua no Brasil, o lateral-direito paraguaio Arce, do Palmeiras.