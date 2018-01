Riquelme e Luizão querem o Corinthians O empresário Francisco Monteiro, o Todé, espera ser recebido entre esta segunda e terça-feira pelo presidente Alberto Dualib, para oferecer dois jogadores ao Corinthians: o meia Riquelme e o atacante Luizão, com quem o próprio presidente corintiano já conversou por duas vezes no final do ano passado. Todé confirma a notícia divulgada pela Agência Estado na semana passada, dizendo que Riquelme seria oferecido ao time do Corinthians. De acordo com o empresário, o próprio jogador ficou animado com a hipótese de formar uma dupla com Carlitos Tevez. Embora os dois tenham sido revelados pelas categorias de base do Boca Juniors, não chegaram a atuar juntos no clube argentino. Além disso, o próprio Barcelona se mostra aberto a uma negociação com o Corinthians. O clube catalão investiu U$ 13 milhões no meia argentino em julho de 2002, mas não alcançou o retorno técnico que seus dirigentes imaginavam. Por isso, emprestaram o jogador ao Villarreal, da Espanha, onde deve permanecer até o final da atual temporada. Quando conversou com os dirigentes do Barcelona, Todé convenceu o presidente do clube, Joan Laporta, que o empréstimo de Riquelme ao Corinthians poderia ser um ótimo negócio para o clube espanhol. Argumentou que a MSI prometeu montar um time muito forte e que Riquelme poderia se valorizar junto com a ascensão corintiana. A contratação de Tevez, do Boca, num pacote de U$ 22,5 milhões, convenceu Laporta a abrir espaço para uma futura negociação. Namoro - Todé sempre teve um bom trânsito no futebol espanhol. Foi ele que intermediou a transferência de Luizão - do Deportivo La Coruña para o próprio Corinthians - em 1999. Na sexta-feira, o empresário pediu uma audiência com o presidente Alberto Dualib, que ficou de recebê-lo ainda esta semana. No mesmo encontro, Todé vai falar sobre Luizão. O atacante tem propostas do Monterrey do México e do futebol japonês, além de um namoro com o São Paulo, onde se recuperou de uma cirurgia de cartilagem no joelho direito, no final do ano passado. O Corinthians leva uma certa vantagem em relação aos demais interessados porque Luizão move uma ação contra o clube mas está disposto a fazer um acordo. O jogador, no entanto, disse que não pode ficar esperando pelo Corinthians. "Se aparecer um bom negócio, eu mesmo posso resolver. Nem preciso de empresário. Em 20 minutos de conversa acerto tudo", disse o atacante, na véspera do Natal, pouco antes de seguir para sua cidade, Rubinéia, no interior de São Paulo.