Riquelme é o destaque na convocação da seleção argentina

O meia Riquelme, destaque do Boca Juniors na conquista do título da Libertadores conquista na quarta-feira sobre o Grêmio em pleno Estádio Olímpico, é a principal novidade na lista de convocados da Argentina para a disputa da Copa América. Alfio Basile, técnico da seleção, confirmou, nesta quinta-feira, a presença do jogador, emprestado ao clube de Buenos Aires pelo Villarreal, da Espanha. Outros jogadores do Boca convocados foram o lateral-direito Hugo Ibarra, o zagueiro Daniel Díaz e o atacante Rodrigo Palacio. Não estão relacionados para a competição o atacante Javier Saviola, que deixou o Barcelona e não participou dos treinos em Buenos Aires, e o zagueiro Javier Pinola, do Nuremberg. Riquelme tinha renunciado à seleção em 2006 devido às muitas críticas da imprensa argentina por seu fraco rendimento na Copa - que estariam até afetando a saúde de sua mãe. Para voltar, ele mudou sua postura em relação à equipe, afirmando que tinha vontade de retornar. A última partida do meia pela seleção foi a derrota de 3 a 0 para o Brasil, em amistoso disputado no dia 3 de setembro do ano em Londres. Julio Grondona, presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), ficou feliz pela convocação do jogador. "Ele está bem, como demonstrou na final da Libertadores. Faz diferença e desestabiliza os adversários. Jogar com ele é atuar com um a mais", comentou o dirigente. O elenco da Argentina viajará ainda nesta quinta-feira à Venezuela, e se concentrará em Maracaibo. A seleção estréia no grupo C da primeira fase dia 28, contra os Estados Unidos. Relação completa de 22 jogadores da Argentina: Goleiros - Roberto Abbondanzieri (Getafe-ESP), Juan Pablo Carrizo (River Plate-ARG) e Agustín Orión (San Lorenzo-ARG). Defensores - Javier Zanetti e Nicolás Burdisso (Inter de Milão-ITA), Roberto Ayala (Valencia-ESP), Gabriel Heinze (Manchester United-ING), Gabriel Milito (Zaragoza-ESP), Daniel Díaz e Hugo Ibarra (Boca Juniors-ARG). Meiocampistas - Luis González (Porto-POR), Javier Mascherano (Liverpool-ING), Esteban Cambiasso (Inter de Milão-ITA), Fernando Gago (Real Madrid-ESP), Juan Sebastián Verón (Estudiantes de La Plata-ARG), Pablo Aimar (Zaragoza-ESP) e Juan Román Riquelme (Boca Juniors-ARG). Atacantes - Lionel Messi (Barcelona-ESP), Hernán Crespo (Inter de Milão-ITA), Diego Milito (Zaragoza-ESP), Carlitos Tévez (West Ham-ING) e Rodrigo Palacio (Boca Juniors-ARG).