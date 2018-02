Riquelme é oferecido ao Corinthians O atacante argentino Tevez poderá ter a companhia de um companheiro seleção no time do Corinthians. Trata-se do armador Riquelme, do Villarreal, mas cujos direitos federativos pertencem ao Barcelona. O ex-jogador do Boca Juniors foi oferecido ao Corinthians pelo empresário Francisco Monteiro, o Todé. O negócio será tratado com o presidente Alberto Dualib, na segunda ou terça-feira. Além de Riquelme, de 23 anos, Todé espera conversar com o dirigente sobre o atacante Luizão, que o próprio empresário trouxe do La Coruña, também da Espanha, em 1999. Luizão passou recentemente por uma cirurgia no joelho e fez tratamento no CT do São Paulo. Com a permanência do técnico Tite no comando da equipe, a chegada de Roger, ex-Fluminense, ganha força no Parque São Jorge. O meia faz parte da lista de reforços do treinador, que vai contar com o volante Marcelo Mattos, contratado do São Caetano. Kia Joorabchian, presidente da MSI, promete mais quatro grandes reforços para o Campeonato Paulista e, principalmente, para a Copa do Brasil. O objetivo da MSI é ganhar a competição nacional e conseguir uma vaga na Taça Libertadores da América de 2006. Enquanto reforços estão chegando, alguns jogadores discutem a renovação de contrato. É o caso do meia Fábio Baiano e do atacante Alessandro.