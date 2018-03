Riquelme é vendido ao Barcelona O meia argentino Riquelme, do Boca Juniors, teve 50% do seu passe vendido para o Barcelona, por US$ 11 milhões, sendo que dentro de um ano o clube espanhol pagará a outra metade e ficará com o jogador em definitivo. Riquelme, um dos principais destaques do Boca, que ontem se classsificou para às semifinais da Libertadores da América, ao eliminar o Vasco, só se apresentará ao Barça no final da competição sul-americana, em junho. As conversações perduraram até a madrugada desta quinta-feira. Uma primeira transferência já havia sido anunciada em março, mas o jogador não aceitou as bases propostas pelo Barcelona e obrigou o clube espanhol a reabrir as negociações.