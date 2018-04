Riquelme fez bem em não perdoar dívida, diz Maradona

Juan Román Riquelme fez bem em não abrir mão de nenhum centavo na negociação que o levará de volta ao Boca Juniors, disse nesta quinta-feira o ex-jogador argentino Diego Maradona. O meio-campista, que estava afastado desde o ano passado no Villarreal, mas brilhou ao defender a seleção argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, seria apresentado nesta quinta-feira como jogador do Boca em uma operação avaliada em 15 milhões de dólares. "Acho muito bom que Riquelme não tenha perdoado nada a ninguém, nem ao Villarreal, nem ao Boca nem a ninguém. Usaram Román, o insultaram, o mandaram voltar para casa", disse Maradona após visitar o plantel do Boca, que na quarta-feira ficou fora da disputa pelo título argentino. Riquelme chegou na quinta-feira pela manhã à Argentina e disse no aeroporto a jornalistas que espera "que tudo se solucione no dia de hoje". De acordo com a imprensa argentina, o contrato que ele assinará com o Boca será até 2010 e o dinheiro da transferência inclui o pagamento de uma dívida pendente do Villarreal com o jogador. Apesar de a transferência estar próxima de ser fechada, Riquelme não está habilitado a defender o Boca no Mundial de clubes da Fifa, que acontece em dezembro, no Japão.